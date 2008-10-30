代码库部分
Trend ManagerNT - MetaTrader 4脚本

指标TrendManagerNT.

输入参量:

extern int TM_Period=7;
extern int TM_Shift=2;
extern int MinADX=22;
extern int MinRisingADX=15;
extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10;
extern double NTMinGap=5;
extern bool risingADXoverrides=true;


Trend ManagerNT

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8474

