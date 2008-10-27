Watch how to download trading robots for free
Find us on Telegram!
Join our fan page
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
Trend ManagerNT - indicator for MetaTrader 4
- Views:
- 20521
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Indicator TrendManagerNT.
Input Parameters:
extern int TM_Period=7; extern int TM_Shift=2; extern int MinADX=22; extern int MinRisingADX=15; extern int MoveArrowFromCandleInPoints=10; extern double NTMinGap=5; extern bool risingADXoverrides=true;
Trend ManagerNT
NewTrend_v1
Indicator NewTrend_v1.Pivot Mid Support Historical.v1
Indicator Pivot Mid Support Historical.v1
HTH Trader
Hedge The Hedge Trader EAIndicator of STOPLEVEL.
Indicator of STOPLEVEL.