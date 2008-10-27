Indicator TrendManagerNT.

Input Parameters:

extern int TM_Period = 7 ; extern int TM_Shift = 2 ; extern int MinADX = 22 ; extern int MinRisingADX = 15 ; extern int MoveArrowFromCandleInPoints = 10 ; extern double NTMinGap = 5 ; extern bool risingADXoverrides = true ;





Trend ManagerNT

