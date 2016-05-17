CodeBaseSecciones
Indicador MACD TrackTrend - indicador para MetaTrader 4

Duke3D | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
El indicador se adjunta a un gráfico y muestra la dirección de la tendencia de acuerdo con MACD en todos los períodos de tiempo.

Up - tendencia alcista

Down - tendencia bajista

Up->Down - tendencia alcista pero pronto puede cambiar a la bajista

Down->Up - tendencia bajista pero pronto puede cambiar a la alcista




Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8472

