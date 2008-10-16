CodeBaseРазделы
Индикаторы

NewTrend_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch Português
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор NewTrend_v1.

Входные параметры:

extern int Smooth=9;
extern int Signal=9;

NewTrend

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8473

