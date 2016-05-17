El indicador VKWBIBS es un oscilador de nueva generación con las funciones combinadas de 2 indicadores WKB y IBS.

Conviene incluso para un novato en Forex, y para un trader experimentado servirá de complemento adicional a su sistema de trading. VKWBIBS muestra las señales más tempranas en comparación con los osciladores estándar tipo Estocástico, y a diferencia de todos los indicadores con flechas, no envía señales falsas y no redibuja. No merece la pena comprar los indicadores con flechas tipo Trend_Signal_2008. Todo parece muy bonito en el gráfico congelado, pero durante el trazado en tiempo real ellos tardan en enviar la señal, cuando en realidad ella ya ha dejado de ser actual y la operación será indeseable. En VKWBIBS no hay nada por el estilo. La verdad es que no es mucho más complicado visualmente que los indicadores con flechas, pero envía las señales más tempranas y más correctas.

Cómo tradear:

Cuando la línea roja cruza la línea azul superior de arriba abajo, entonces es SELL, de lo contrario, si la línea roja cruza la línea azul inferior de abajo arriba, entonces es BUY. Todo es muy fácil. Y lo importante es que, como se puede ver claramente en la imagen, la señal existe y el precio en el gráfico todavía sigue siendo actual para realizar la operación en la dirección necesaria, a diferencia de los indicadores con flechas cuando ya sería tarde para abrir la operación.



Usted mismo puede ajustar las demás cosas, inclusive el posible uso del filtro de la tendencia y la dirección preferible de las operaciones.

Trabaja con el indicador IBS.



Parámetros de entrada:

extern int RangePeriod= 25 ; extern int SmoothPeriod= 3 ; extern int SmoothMode= MODE_SMA ; extern int Per= 5 ;

VKWBIBS

