Indicador de diferencia de precios

Este indicador muestra en la ventana principal (la esquina superior izquierda) la diferencia entre el precio de apertura de la barra cero y el precio de cierre de la primera barra, en puntos.

Si la apertura es más baja que el cierre, se pone la marca "Down" y antes del número se pone el signo menos. Si la apertura es igual al cierre, aparece la marca "Flet", y si la apertura es más alta que el cierre, aparece la marca "Up".