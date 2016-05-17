Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador de diferencia de precios - indicador para MetaTrader 4
Este indicador muestra en la ventana principal (la esquina superior izquierda) la diferencia entre el precio de apertura de la barra cero y el precio de cierre de la primera barra, en puntos.
Si la apertura es más baja que el cierre, se pone la marca "Down" y antes del número se pone el signo menos. Si la apertura es igual al cierre, aparece la marca "Flet", y si la apertura es más alta que el cierre, aparece la marca "Up".
