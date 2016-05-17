El oscilador porcentual del precio permite comparar los períodos de tiempo independientemente del precio.

Cálculo:

PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)

SIGNAL = SMA(PPO, 9)

Señales:

1. Divergencia positiva/negativa

2. Intersección del indicador con su línea de señal

3. Estado de sobrecompra/sobreventa



