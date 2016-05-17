CodeBaseSecciones
Oscilador porcentual del precio.

El oscilador porcentual del precio permite comparar los períodos de tiempo independientemente del precio.

Cálculo:
PPO = ( EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26) ) / EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(PPO, 9)

Señales:
1. Divergencia positiva/negativa
2. Intersección del indicador con su línea de señal
3. Estado de sobrecompra/sobreventa


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8371

