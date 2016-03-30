und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der letzten Bar und der dem Schlusskurs der vorangegangenen Bar an - Indikator für den MetaTrader 4
Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open Kurs von der Zero Bar und dem close Kurs von der ersten Bar in Punkten in Punkten in der linken oberen Ecke des Chartfensters an; Ebenso wird ein Abwärts-Marker gesetzt und ein Minuszeichen vor den Punkten angezeigt Wenn der Open Kurs gleich dem Close Kurs ist, dann wird ein "FLAT"-Marker angezeigt. Und wenn der Open-Kurs über dem vorherigen Kurs liegt, dann wird ein Aufwärts-Marker angezeigt.
