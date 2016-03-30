CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Der Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs der letzten Bar und der dem Schlusskurs der vorangegangenen Bar an - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1185
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Raznost.mq4 (2.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open Kurs von der Zero Bar und dem close Kurs von der ersten Bar in Punkten in Punkten in der linken oberen Ecke des Chartfensters an; Ebenso wird ein Abwärts-Marker gesetzt und ein Minuszeichen vor den Punkten angezeigt Wenn der Open Kurs gleich dem Close Kurs ist, dann wird ein "FLAT"-Marker angezeigt. Und wenn der Open-Kurs über dem vorherigen Kurs liegt, dann wird ein Aufwärts-Marker angezeigt.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8373

Service Scripts for МТ4. Service Scripts for МТ4.

Ein Set von Skripten für die Verwendung von routinemäßig ausgeführten Operationen im Terminal.

Percentage Oscillator of Price Percentage Oscillator of Price

Mit einem prozentualen Preis-Oszillator können Sie die Perioden (Zeit) unabhängig vom Preis Vergleichen.

Multi TimeFrame MovingAverages Multi TimeFrame MovingAverages

Show multi timeframe Moving Average on one chart.

Indikator of Difference Between Open and Close Prices Indikator of Difference Between Open and Close Prices

Dieser Indikator zeigt die Differenz zwischen dem Open-Kurs und dem Close-Kurs in Form eines Histogramms an.