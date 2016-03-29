请观看如何免费下载自动交易
本指标在主窗口的左上角小时第零柱的开盘价与第一柱的收盘价之间的点数; 另外, 如果开盘价低于收盘价, 显示"向下"标记并且数字前面加上负号. 如果开盘价等于收盘价, 则显示"平盘"标记. 如果开盘价高于收盘价, 则显示"上升"标记.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8373
