本库用于操作全局图形变量.

大家好. 我是不久之前开始开发EA交易的. 这是我的第一个EA. 如何才能进一步提高, 我在等待专家的建议. 还有我怎样在EA中使用AMA呢(iAMA)?我在2008年9月测试了这个策略.