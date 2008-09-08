CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор разности цен - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4817
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор указывает в основном окне (в левом верхнем углу) разность между ценой открытия нулевого бара и ценой закрытия первого бара в пунктах.

Если открытие ниже закрытия, то устанавливается метка "Down" и перед числом появляется знак минус, если открытие равно закрытию, появляется метка "Flet", и если открытие выше закрытия, появляется метка "Up".

Индикатор разности цен

Индикатор разности цен открытия и закрытия Индикатор разности цен открытия и закрытия

Индикатор в виде гистограммы указывает на разности между ценами открытия и закрытия.

Straddle&Trail Straddle&Trail

Советник Straddle&Trail. В коде приводится глобачайшее обьяснение (на английском).

Сервисные скрипты для МТ4. Сервисные скрипты для МТ4.

Набор скриптов, предназначенных для автоматизации некоторых рутинных операций в терминале.

ZH_Global_Chart_Variable_Lib ZH_Global_Chart_Variable_Lib

Библиотека предназначена для работы с глобальными графическими переменными.