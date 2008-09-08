Индикатор разности цен

Индикатор указывает в основном окне (в левом верхнем углу) разность между ценой открытия нулевого бара и ценой закрытия первого бара в пунктах.

Если открытие ниже закрытия, то устанавливается метка "Down" и перед числом появляется знак минус, если открытие равно закрытию, появляется метка "Flet", и если открытие выше закрытия, появляется метка "Up".