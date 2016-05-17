CodeBaseSecciones
CCI Woodies - indicador para MetaTrader 4

CCI_Woodies.mq4 (2.18 KB) ver
Dos indicadores CCI de diferentes períodos en la misma subventana del indicador.

CCI Woodies



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8378

