Scripts

Scripts de servicio para MT4. - script para MetaTrader 4

Ilnur Iksanov
Visualizaciones:
1020
Ranking:
(11)
Publicado:
Scripts.zip (4.19 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El archivo contiene los siguientes scripts:

IndicatorPropertyOnDropped - script para el acceso rápido a las propiedades del indicador. Arrastre el script al indicador cuyas propiedades hay que abrir.

IndicatorDeleteOnDropped - script para la eliminación rápida del indicador desde la ventana del gráfico actual. Arrastre el script al indicador que hay que eliminar.

IndicatorPropertyFromWindow - script llama a las propiedades del primer indicador en la ventana donde ha sido arrastrado.

IndicatorsReinit - script para reinicializar todos los indicadores adjuntos a la ventana actual. La reinicialización se realiza mediante

el cambio temporal del período de tiempo.

WindowDeleteOnDropped - script para la eliminación rápida de la subventana del gráfico actual. Arrastre el script a la ventana que hay que eliminar.

Abajo encontrarán un pequeño video que demuestra el trabajo de los scripts.


Nota: Para el trabajo de los scripts hay que permitir la llamada a las funciones desde las DLL de sistema:
“Herramientas” -> “Ajustes” -> “Asesores Expertos” -> “Permitir la exportación de DLL”

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8372

