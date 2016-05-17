El archivo contiene los siguientes scripts:

IndicatorPropertyOnDropped - script para el acceso rápido a las propiedades del indicador. Arrastre el script al indicador cuyas propiedades hay que abrir.

IndicatorDeleteOnDropped - script para la eliminación rápida del indicador desde la ventana del gráfico actual. Arrastre el script al indicador que hay que eliminar.



IndicatorPropertyFromWindow - script llama a las propiedades del primer indicador en la ventana donde ha sido arrastrado.

IndicatorsReinit - script para reinicializar todos los indicadores adjuntos a la ventana actual. La reinicialización se realiza mediante

el cambio temporal del período de tiempo.

WindowDeleteOnDropped - script para la eliminación rápida de la subventana del gráfico actual. Arrastre el script a la ventana que hay que eliminar.



Abajo encontrarán un pequeño video que demuestra el trabajo de los scripts.





Nota: Para el trabajo de los scripts hay que permitir la llamada a las funciones desde las DLL de sistema:

“Herramientas” -> “Ajustes” -> “Asesores Expertos” -> “Permitir la exportación de DLL”