Scripts de servicio para MT4. - script para MetaTrader 4
- 1020
El archivo contiene los siguientes scripts:
IndicatorPropertyOnDropped - script para el acceso rápido a las propiedades del indicador. Arrastre el script al indicador cuyas propiedades hay que abrir.
IndicatorDeleteOnDropped - script para la eliminación rápida del indicador desde la ventana del gráfico actual. Arrastre el script al indicador que hay que eliminar.
IndicatorPropertyFromWindow - script llama a las propiedades del primer indicador en la ventana donde ha sido arrastrado.
IndicatorsReinit - script para reinicializar todos los indicadores adjuntos a la ventana actual. La reinicialización se realiza mediante
el cambio temporal del período de tiempo.
WindowDeleteOnDropped - script para la eliminación rápida de la subventana del gráfico actual. Arrastre el script a la ventana que hay que eliminar.
Abajo encontrarán un pequeño video que demuestra el trabajo de los scripts.
Nota: Para el trabajo de los scripts hay que permitir la llamada a las funciones desde las DLL de sistema:
“Herramientas” -> “Ajustes” -> “Asesores Expertos” -> “Permitir la exportación de DLL”
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8372
