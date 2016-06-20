無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格差のインディケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、最後の足の始値と1本前の足の終値の差を（左上角に）表します。
最後の足の始値が1本前の足の終値より小さければ、"Down"マークが付けられ、負の数が表示されます。最後の足の始値が1本前の足の終値に等しいならば、"Flet"マークが付けられます。最後の足の始値が1本前の足の終値より大きければ、"Up"マークが付けられます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8373
