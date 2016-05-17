Mira cómo descargar robots gratis
Indicador de diferencia entre los precios de apertura y de cierre - indicador para MetaTrader 4
En modo de histograma, este indicador muestra la diferencia entre los precios de apertura y de cierre de la barra anterior con la siguiente. También muestra su dirección.
Indicador de diferencia de precios
Indicador de diferencia entre el precio de apertura de la última barra y el precio de cierre de la penúltima barra.Scripts de servicio para MT4.
Conjunto de los scripts que sirven para automatizar algunas operaciones rutinarias en el terminal.
CCI Woodies
Dos indicadores CCI de diferentes períodos en la misma subventana.Vegas
Indicador Vegas. Se adjunta a los gráficos de horas. Para los demás no tiene sentido.