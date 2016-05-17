CodeBaseSecciones
Indicador de diferencia entre los precios de apertura y de cierre - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman
En modo de histograma, este indicador muestra la diferencia entre los precios de apertura y de cierre de la barra anterior con la siguiente. También muestra su dirección.

Indicador de diferencia entre los precios de apertura y de cierre

Indicador de diferencia entre el precio de apertura de la última barra y el precio de cierre de la penúltima barra.

Conjunto de los scripts que sirven para automatizar algunas operaciones rutinarias en el terminal.

CCI Woodies CCI Woodies

Dos indicadores CCI de diferentes períodos en la misma subventana.

Vegas Vegas

Indicador Vegas. Se adjunta a los gráficos de horas. Para los demás no tiene sentido.