Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador da Diferença Entre a Abertura do Preço da Última Barra e o Fechamento do Preço da Barra Anterior - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1351
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra, no canto superior esquerdo da janela principal, a diferença entre a abertura de preço da barra de zero e o fechamento do preço da primeira barra em pontos, e também, se o preço de abertura está abaixo do preço de fechamento, então a palavra "Down" é colocada e o menos aparece antes do número. Se o preço não é igual ao preço de fechamento, então a palavra "Flat" aparece. E se o preço de abertura é superior ao preço de fechamento, então aparece a palavra "Up".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8373
Um conjunto de scripts que são destinados à automação de algumas operações de rotina no terminalOscilador de Porcentagem do Preço
Um oscilador de porcentagem do preço permite comparar os períodos de tempo, independentemente do preço.
O indicador mostra a diferença entre a abertura e o fechamento dos preços em forma de histograma.CCI Woodies
Dois indicadores CCI com diferentes períodos na mesmo subjanela do indicador.