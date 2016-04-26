CodeBaseSecciones
CCI_Woodies_Paterns_v1 - indicador para MetaTrader 4

Como base, ha sido cogido el indicador WcciPatterns. El código ha sido modificado prácticamente por completo. Ahora el indicador da las señales falsas mucho menos.

El propio indicador está en la ventana del gráfico principal. En la ventana inferior está el indicador CCI_Woodies_Lnx_v6

El segundo archivo adjunto contiene la descripción del sistema en sí.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8325

