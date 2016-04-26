Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCI_Woodies_Paterns_v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 898
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Como base, ha sido cogido el indicador WcciPatterns. El código ha sido modificado prácticamente por completo. Ahora el indicador da las señales falsas mucho menos.
El propio indicador está en la ventana del gráfico principal. En la ventana inferior está el indicador CCI_Woodies_Lnx_v6
El segundo archivo adjunto contiene la descripción del sistema en sí.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8325
El EA creado a base del indicador Sidus, tradea con el par EURUSD H1.Ravi+AO
Es un simple EA que utiliza dos indicadores AO y RAVI (se adjuntan). ¡SIN OPTIMIZACIÓN! Muestra buenos resultados en EUR/USD - H1.
Este Asesor Experto se basa en la estadística con el elemento de Martingale.ASCTrend1sig
Indicador ASCTrend1sig. Muestra cuándo vender y cuándo comprar.