CCI_Woodies_Paterns_v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 897
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
É baseado no indicador WcciPatterns. O código tem sido quase totalmente reescrito. Agora o indicador emite muito menos sinais falsos.
Na verdade, o mesmo indicador na janela principal do gráfico. Na janela inferior, o indicador CCI_Woodies_Lnx_v6
Na segunda, há um arquivo anexado com a descrição do próprio sistema.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8325
