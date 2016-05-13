CodeBaseSeções
Indicadores

CCI_Woodies_Paterns_v1 - indicador para MetaTrader 4

É baseado no indicador WcciPatterns. O código tem sido quase totalmente reescrito. Agora o indicador emite muito menos sinais falsos.

Na verdade, o mesmo indicador na janela principal do gráfico. Na janela inferior, o indicador CCI_Woodies_Lnx_v6

Na segunda, há um arquivo anexado com a descrição do próprio sistema.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8325

