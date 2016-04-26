Mira cómo descargar robots gratis
Ravi+AO - Asesor Experto para MetaTrader 4
Es un simple EA que utiliza dos indicadores AO y RAVI (se adjuntan). ¡SIN OPTIMIZACIÓN! Muestra buenos resultados en EUR/USD - H1.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8323
