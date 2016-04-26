CodeBaseSecciones
Ravi+AO - Asesor Experto para MetaTrader 4

RAVIiAO.mq4 (1.59 KB) ver
Ravi.mq4 (2.13 KB) ver
Es un simple EA que utiliza dos indicadores AO y RAVI (se adjuntan). ¡SIN OPTIMIZACIÓN! Muestra buenos resultados en EUR/USD - H1.

