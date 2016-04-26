CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ASCTrend1sig - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
972
Ranking:
(8)
Publicado:
ASCTrend1sig.mq4 (4.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ASCTrend1sig. Muestra cuándo vender y cuándo comprar.

ASCTrend1sig

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8329

20_Pips 20_Pips

Este Asesor Experto se basa en la estadística con el elemento de Martingale.

CCI_Woodies_Paterns_v1 CCI_Woodies_Paterns_v1

El indicador determina los patrones del sistema comercial Woodies CCI

TestStops TestStops

El script muestra las condiciones de colocación correcta y cercana al máximo del Stop Loss y Take Profit de las órdenes.

InsTrend InsTrend

Indicador de la línea momentánea de la tendencia InsTrend.