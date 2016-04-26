Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ASCTrend1sig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 972
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ASCTrend1sig. Muestra cuándo vender y cuándo comprar.
ASCTrend1sig
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8329
20_Pips
Este Asesor Experto se basa en la estadística con el elemento de Martingale.CCI_Woodies_Paterns_v1
El indicador determina los patrones del sistema comercial Woodies CCI