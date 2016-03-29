CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCI_Woodies_Paterns_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Der WcciPatterns Indikator wurde als Basis verwendet. Der Code wurde fast komplett neu geschrieben. Jetzt gibt der Indikator viel weniger falsche Signale.

Der Indikator selbst ist im Hauptchart Der CCI_Woodies_Lnx_v6 Indikator ist im unteren Chartfenster.

Das zweite, beigefügte File beinhaltet die Beschreibung des Systems.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8325

