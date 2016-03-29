und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CCI_Woodies_Paterns_v1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 861
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der WcciPatterns Indikator wurde als Basis verwendet. Der Code wurde fast komplett neu geschrieben. Jetzt gibt der Indikator viel weniger falsche Signale.
Der Indikator selbst ist im Hauptchart Der CCI_Woodies_Lnx_v6 Indikator ist im unteren Chartfenster.
Das zweite, beigefügte File beinhaltet die Beschreibung des Systems.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8325
Der EA wurde auf Basis des Sidus Indikators entwickelt. Er handelt auf EURUSD H1. Zeigt gute Ergebnisse im Backtest nach einer Optimierung. Der Test wurde durchgeführt mit den Kursen von http://metaquotes.ru/ und "Alpari" DC.Ravi+AO
Ein einfacher EA, der die zwei Indikatoren AO und RAVI (beigefügt) verwendet. NICHT OPTIMIERT!!! Gute Ergebnisse für EUR/USD - H1.
Dieser EA basiert auf Statistik mit Elementen eines Martingale Systems.ASCTrend1sig
Indikator ASCTrend1sig.