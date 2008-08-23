CodeBaseРазделы
Индикаторы

CCI_Woodies_Paterns_v1 - индикатор для MetaTrader 4

За основу был взят индикатор WcciPatterns. Код был практически полностью переписан. Теперь индикатор дает гораздо меньше ложных сигналов.

Собственно сам индикатор в окне главного графика. В нижнем окне индикатор CCI_Woodies_Lnx_v6

Во втором прикрепленном файле описание самой системы.


