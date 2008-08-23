Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI_Woodies_Paterns_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11888
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
За основу был взят индикатор WcciPatterns. Код был практически полностью переписан. Теперь индикатор дает гораздо меньше ложных сигналов.
Собственно сам индикатор в окне главного графика. В нижнем окне индикатор CCI_Woodies_Lnx_v6
Во втором прикрепленном файле описание самой системы.
Polarized Fractal Efficiency
Эффективность фрактала вычисляется как в KAMA, соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average, плюс поляризация и наличие опционального EMA.Необходимо дополнение отслеживания пиков и впадин..
Советник работает на минутном EURUSD AMA сигнале.
Waddah Attar Monthly Fibo Indicator
Этот индикатор строит семь месячных фибо-уровней с тестированием на истории. Это очень сильные уровни.Waddah Attar Pivot
Рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.