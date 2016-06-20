無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CCI_Woodies_Paterns_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータWcciPatternsに基づいています。ソースコードがまったく書き直されました。フォールスシグナルの数が少なくなりました。
インディケータはチャートウィンドウで表示されます。下のウィンドウにCCI_Woodies_Lnx_v6が表示されます。
詳細は2つ目の添付ファイルをご覧ください。<br3/>
Sidus_v.1
このEAは、インディケータSidusをベースにしています。ユーロドル 1時間足で取引することをおすすめします。Ravi+AO
RAVIとオーサムオシレーターをベースにした簡単なエキスパートアドバイザです。パラメータが最適化されませんでした。このEAは、ユーロドル 1時間足で最高の利益を出します。
ASCTrend1sig
インディケータASCTrend1sig。買いシグナルと売りシグナルを出します。TestStops
このスクリプトは、取引の為に損切りと利食いの設定の推奨を出します。