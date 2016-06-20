コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CCI_Woodies_Paterns_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータWcciPatternsに基づいています。ソースコードがまったく書き直されました。フォールスシグナルの数が少なくなりました。

インディケータはチャートウィンドウで表示されます。下のウィンドウにCCI_Woodies_Lnx_v6が表示されます。

詳細は2つ目の添付ファイルをご覧ください。<br3/>


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8325

