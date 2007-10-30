CodeBaseРазделы
Индикаторы

WcciPatterns - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6790
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Автор: Yuri Ershtad

Индикатор WcciPatterns. Описалово смотрите в самом коде индикатора.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7551

Camarilla Pivots Camarilla Pivots

Индикатор "Camarilla Pivots". Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP

Этот индикатор показывает, когда надо открываться и закрываться, рисуя 2 линии.

XprofuterDD & XprofuterOverlay XprofuterDD & XprofuterOverlay

Рисует на графике возможное поведение цены.

Firebird hma [I] Firebird hma [I]

Индикатор показывет канал.