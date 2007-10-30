Индикатор "Camarilla Pivots". Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.

Этот индикатор показывает, когда надо открываться и закрываться, рисуя 2 линии.