20_Pips - Asesor Experto para MetaTrader 4

Viktor Fateev
1312
(4)
20_pips.mq4 (3.18 KB) ver
Price_Channel.mq4 (2.71 KB) ver
  • Este EA utiliza las siguientes reglas de compra:
    1. La MA rápida tiene que ser por encima de la lenta
    2. Entramos cuando el cierre es menor que la apertura, colocamos TP=20 pips, Stop Loss no se coloca
    Salida:
    Salimos por TP o colocamos SL por el mínimo de la barra anterior menos 10 pips, en cuanto el mínimo de la barra anterior sea menos de la línea inferior Price Channel.
  • En este EA se utilizan los elementos de Martingale. Es poco probable que después de una posición perdedora puede tener lugar la otra, por eso la siguiente operación se realiza con el lote mucho más grande.
  • Las reglas de venta son contrarias a las de compra.
    Quiero advertir que no se trata de un robot ya hecho para el trading. Es necesario sólo para pulir la idea del trading.
  • El EA trabaja en los gráficos diarios por el precio de apertura. Durante la prueba es suficiente sólo optimizar Period_PCh, si el multiplicador se pone a 1, el sistema va a trabajar sin Martingale. Se puede no cambiar el tamaño de TP, 20 pips es óptimo para la mayoría de los pares de divisas. 
    Espero sus comentarios, consejos, críticas.

CCI_Woodies_Paterns_v1 CCI_Woodies_Paterns_v1

El indicador determina los patrones del sistema comercial Woodies CCI

Sidus_v.1 Sidus_v.1

El EA creado a base del indicador Sidus, tradea con el par EURUSD H1.

ASCTrend1sig ASCTrend1sig

Indicador ASCTrend1sig. Muestra cuándo vender y cuándo comprar.

TestStops TestStops

El script muestra las condiciones de colocación correcta y cercana al máximo del Stop Loss y Take Profit de las órdenes.