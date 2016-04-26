CodeBaseSecciones
Fractal Levels - indicador para MetaTrader 4

lotos4u | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Las diferencias principales del indicador del indicador estándar en el sentido de B. Williams:

1. Hay posibilidad de elegir el tamaño del “hombro” del fractal (es decir, el número de barras a la izquierda y a la derecha que es necesario para la formación del fractal en la barra media). S puede especificar el “hombro” izquierdo y derecho por separado (los parámetros RightBars y LeftBars). Por ejemplo, si los dos “hombros” se ponen a 3, vamos a necesitar 7 velas para formar el fractal.

2. Las líneas horizontales se construyen desde cada fractal formado. Estas líneas forman así llamadas las líneas “de fractales” de soporte/resistencia.

Como pequeña digresión de los fractales, puedo añadir que el uso con este indicador no de tres MAs (los clásico de B. Williams), sin el magnífico indicador DEMA , ofrece unos buenos (por lo menos a primera vista :)) resultados. 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8319

Fractal_Level_Xrust Fractal_Level_Xrust

Ha sido escrito por petición de un trader. Construye las líneas horizontales al nivel del último fractal, arriba y abajo.

SymbolList SymbolList

El script exporta todos los símbolos presentes en la ventana “Observación del mercado” al archivo tipo csv.

EES Hedger - Intente operar de otra manera: compre cuando vende, y venda cuando compra. EES Hedger - Intente operar de otra manera: compre cuando vende, y venda cuando compra.

¿Necesita tradear en dirección contraria? Durante el trading manual o el uso de otro EA, EES Hedger es capaz de abrir momentáneamente las posiciones opuestas tal como se especifica en sus parámetros.

3LineBreak 3LineBreak

El indicador que colorea las barras de la tendencia alcista en el color azul, para la tendencia bajista se usa el color rojo.