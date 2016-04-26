Las diferencias principales del indicador del indicador estándar en el sentido de B. Williams:

1. Hay posibilidad de elegir el tamaño del “hombro” del fractal (es decir, el número de barras a la izquierda y a la derecha que es necesario para la formación del fractal en la barra media). S puede especificar el “hombro” izquierdo y derecho por separado (los parámetros RightBars y LeftBars). Por ejemplo, si los dos “hombros” se ponen a 3, vamos a necesitar 7 velas para formar el fractal.



2. Las líneas horizontales se construyen desde cada fractal formado. Estas líneas forman así llamadas las líneas “de fractales” de soporte/resistencia.

Como pequeña digresión de los fractales, puedo añadir que el uso con este indicador no de tres MAs (los clásico de B. Williams), sin el magnífico indicador DEMA , ofrece unos buenos (por lo menos a primera vista :)) resultados.

