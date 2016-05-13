Participe de nossa página de fãs
Fractal Levels - indicador para MetaTrader 4
1934
Principais diferenças entre o indicador e o indicador padrão de fractais, no sentido de B. Williams:
1. É possível selecionar o tamanho arbitrário do "ombro" do fractal (ou seja, o número de barras para a esquerda e direita, que é necessário para formar o fractal na barra do meio). Além disso, os ombros direito e esquerdo podem ser definidos separadamente (parâmetros RightBars e LeftBars). Por exemplo, se ambos os ombros são iguais a 3, você vai precisar de 7 velas para formar um fractal.
2. As linhas horizontais são construídas a partir de cada fractal formado. Estas linhas formam uma espécie de linhas "fractais" de apoio-resistência.
Como um ligeiro desvio a partir dos fractais, devo acrescentar que o uso em conjunto com este indicador e o maravilhoso indicador DEMA dá bons (pelo menos a olho nu :)) resultados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8319
