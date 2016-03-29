Der wesentlichen Unterschiede dieses Indikators zum Original im Sinne von B. Williams:

1. Es gibt eine Möglichkeit, die Schulter des Fraktals zu wählen (d. h. die Zahl der Bars nach links und rechts die notwendig sind, den Fraktal auf der mittleren Bar zu bilden). Zum Beispiel, wenn die Schulter (FractalBars Parameter) auf 3 gesetzt wird, dann sind 7 Bars notwendig, um einen Fraktal zu bilden.

2. Die horizontalen Linien werden von den beiden letzten Fraktals gebildet. Diese Linien bilden so genannte Widerstands- und Unterstützungslinien.

Als eine kleine Abweichung will ich ergänzen, dass der Gebrauch mit dem wunderbaren Indikator DEMA viel bessere Ergebnisse erzielt, als mit den drei klassischen MA Indikatoren von Williams sein.

