El script exporta todos los símbolos presentes en la ventana “Observación del mercado” al archivo tipo csv ("MT4\experts\files\SymbolList(ServerName).csv").
La búsqueda de los símbolos se realiza mediante el repaso (no temeré esta palabra) “tonto” de las letras. Es decir, cogemos el símbolo АААААА y comprobamos si está presente en la Observación del mercado. Luego cogemos АААААB, etc. Este método es muy lento, pero no he podido inventar nada mejor.
Variables externas:
- Min_CharsInSymbolName - longitud mínima del nombre del símbolo (puede variarse de 1 a 10);
- Max_CharsInSymbolName - longitud máxima del nombre del símbolo (de 1 a 10);
- Use_Reshetka - usar en la búsqueda el carácter "#" (true/false);
- Use_Podcherkivanie - usar en la búsqueda el carácter "_";
- Use_09 - usar las cifras (0-9);
- Use_AZ - usar mayúsculas (A-Z);
- Use_az - usar minúsculas (a-z).
La velocidad del proceso depende de Max_CharsInSymbolName (cuanto más alto sea el valor, trabaja más lento), y del número de las variables "Use_" con el valor true (lo mismo). En mi P4 2.4 Ghz todos los símbolos con seis mayúsculas (tipo EURUSD) se buscan en 18 минут. Si añadimos los caracteres "#" y "_", se tarda 28 minutos. Y si añadimos los números, tendremos que esperar 3 horas. Por tanto, si elegimos Max_CharsInSymbolName = 7 (no he visto los nombres más largos), obtendremos el resultado sólo dentro de 111 horas.
Por otro lado, no importa cuántos símbolos hay en la ventana "Observación del mercado".Por eso, para el máximo rendimiento, elija “Mostrar todos los símbolos”, ponga Max_CharsInSymbolName = 6, ponga todas las variables tipo "Use_" salvo Use_az en la posición true, y deje el ordenador funcionando toda la noche.
Por la mañana verá algo parecido a eso:
