此指标与标准分形指标的区别按照 B. Williams 的理解:
1. 可选择分形的肩部 (即, 形成分形时中间柱线左右两侧的必要柱线数量)。例如, 如果肩部 (FractalBars 参数) 设为 3, 则必须 7 根蜡烛才能形成分形。
2. 为每一个形成的分形绘制一条水平线。这些线形成所谓的支撑-阻力 "分形" 线。
一点题外话, 我打算增加它的用法, 不仅可以三条均线指标 (Williams 的经典) 一起, 还可以用DEMA 指标显示更好的 (至少大约是更好) 结果。
