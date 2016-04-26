CodeBaseSecciones
Fractal_Level_Xrust - indicador para MetaTrader 4

Construye las líneas horizontales al nivel del último fractal, arriba y abajo.

Lista de variables externas:

extern int TimeFrame=0;//Si=0, entonces el período actual, o período en minutos, los niveles de fractales van a cogerse desde este período
extern int Distanse=0;//Distancia entre la línea y el fractal en puntos, si el valor es negativo, se desplaza para dentro, si es positivo, se desplaza a fuera
extern string FrApNam=»Ap»;//Nombre de la línea que corresponde al fractal arriba
extern string FrDnNam="Dn";//Nombre de la línea que corresponde al fractal abajo
extern color ClAp=Blue;//Color de la línea que corresponde al fractal arriba
extern color ClDn=Red;//Color de la línea que corresponde al fractal abajo
extern bool comment=true;//Permiso para el comentario

Nueva versión, cambios:

distancias separadas para la línea superior e inferior

Elimina las líneas si aparece una posición de mercado, es posible la filtración por el número mágico.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8318

