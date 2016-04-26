Construye las líneas horizontales al nivel del último fractal, arriba y abajo.

Lista de variables externas:

extern int TimeFrame=0;//Si=0, entonces el período actual, o período en minutos, los niveles de fractales van a cogerse desde este período

extern int Distanse=0;//Distancia entre la línea y el fractal en puntos, si el valor es negativo, se desplaza para dentro, si es positivo, se desplaza a fuera

extern string FrApNam=»Ap»;//Nombre de la línea que corresponde al fractal arriba

extern string FrDnNam="Dn";//Nombre de la línea que corresponde al fractal abajo

extern color ClAp=Blue;//Color de la línea que corresponde al fractal arriba

extern color ClDn=Red;//Color de la línea que corresponde al fractal abajo

extern bool comment=true;//Permiso para el comentario

Nueva versión, cambios:

distancias separadas para la línea superior e inferior

Elimina las líneas si aparece una posición de mercado, es posible la filtración por el número mágico.