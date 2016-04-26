Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractal_Level_Xrust - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1232
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Construye las líneas horizontales al nivel del último fractal, arriba y abajo.
Lista de variables externas:
extern int TimeFrame=0;//Si=0, entonces el período actual, o período en minutos, los niveles de fractales van a cogerse desde este período
extern int Distanse=0;//Distancia entre la línea y el fractal en puntos, si el valor es negativo, se desplaza para dentro, si es positivo, se desplaza a fuera
extern string FrApNam=»Ap»;//Nombre de la línea que corresponde al fractal arriba
extern string FrDnNam="Dn";//Nombre de la línea que corresponde al fractal abajo
extern color ClAp=Blue;//Color de la línea que corresponde al fractal arriba
extern color ClDn=Red;//Color de la línea que corresponde al fractal abajo
extern bool comment=true;//Permiso para el comentario
Nueva versión, cambios:
distancias separadas para la línea superior e inferior
Elimina las líneas si aparece una posición de mercado, es posible la filtración por el número mágico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8318
El script exporta todos los símbolos presentes en la ventana “Observación del mercado” al archivo tipo csv.SymbolList fromSet
El script extrae la lista de los símbolos desde el archivo *.set y las guarda en el archivo tipo csv.
Otra modificación de fractales según B. Williams.EES Hedger - Intente operar de otra manera: compre cuando vende, y venda cuando compra.
¿Necesita tradear en dirección contraria? Durante el trading manual o el uso de otro EA, EES Hedger es capaz de abrir momentáneamente las posiciones opuestas tal como se especifica en sus parámetros.