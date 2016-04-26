Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
3LineBreak - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 968
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador que colorea las barras de la tendencia alcista en el color azul, para la tendencia bajista se usa el color rojo.
3LineBreak
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8321
EES Hedger - Intente operar de otra manera: compre cuando vende, y venda cuando compra.
¿Necesita tradear en dirección contraria? Durante el trading manual o el uso de otro EA, EES Hedger es capaz de abrir momentáneamente las posiciones opuestas tal como se especifica en sus parámetros.Fractal Levels
Otra modificación de fractales según B. Williams.