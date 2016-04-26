CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

3LineBreak - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
968
Ranking:
(11)
Publicado:
3LineBreak.mq4 (2.98 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador que colorea las barras de la tendencia alcista en el color azul, para la tendencia bajista se usa el color rojo.

3LineBreak


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8321

EES Hedger - Intente operar de otra manera: compre cuando vende, y venda cuando compra. EES Hedger - Intente operar de otra manera: compre cuando vende, y venda cuando compra.

¿Necesita tradear en dirección contraria? Durante el trading manual o el uso de otro EA, EES Hedger es capaz de abrir momentáneamente las posiciones opuestas tal como se especifica en sus parámetros.

Fractal Levels Fractal Levels

Otra modificación de fractales según B. Williams.

Trend RDS Trend RDS

Este EA detecta la tendencia en un momento dado y abre una posición en dirección contraria.

Ravi+AO Ravi+AO

Es un simple EA que utiliza dos indicadores AO y RAVI (se adjuntan). ¡SIN OPTIMIZACIÓN! Muestra buenos resultados en EUR/USD - H1.