CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DEMA_RLH - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7641
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Robert Hill

Индикатор DEMA RLH.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7512

DialyPivot DialyPivot

Индикатор Dialy Pivot.

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

Индикатор Elders Safe Zone.

DayImpulseOverlay DayImpulseOverlay

Индикатор показывает прогноз на 12 баров вперёд.

TDI-2 TDI-2

Индикатор «Индекс обнаружения тренда» Измененный индикатор " TDI ".