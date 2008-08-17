Основные отличия индикатора от стандартного индикатора фракталов в смысле Б.Вильямса:

1. Есть возможность выбора произвольного размера "плеча" фрактала (т.е. количество баров влево и вправо, которое необходимо для формирования фрактала на среднем баре). Причем правое и левое плечо можно определять отдельно (параметры RightBars и LeftBars). Например, если оба плеча установить равными 3, то для образования фрактала потребуется 7 свечей.



2. От каждого сформировавшщегося фрактала строятся горизонтальные линии. Эти линии формируют своеобразные "фрактальные" линии поддержки-сопротивления.

В качестве небольшого отступления от фракталов, могу добавить, что использование совместно с этим индикатором не тройки МА (классика по Вильямсу), а чудесного индикатора DEMA , дает неплохие (по крайней мере, на глаз неплохие :)) результаты.

