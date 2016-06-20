標準のインジケータとの違いは:

1. フラクタルの「肩」のサイズをお好みに合わせて選択できます。ただし、フラクタルの右肩と左肩を別に指定することができます（RightBars引数とLeftBars引数）。例えば、右肩と左肩を3に設定すれば、フラクタルが7本足から構成されています。



2. 形成されたフラクタルごとから水平線が描画されます。この水平線はいわゆる「フラクタルライン」を表します。

余談ですが、このインジケータとともに3つのMA（ビル・ウィリアムスの推奨）の代わりにDEMAを使用すればよりもっと良い結果が出ます。（w）

