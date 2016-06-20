無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fractal Levels - MetaTrader 4のためのインディケータ
標準のインジケータとの違いは:
1. フラクタルの「肩」のサイズをお好みに合わせて選択できます。ただし、フラクタルの右肩と左肩を別に指定することができます（RightBars引数とLeftBars引数）。例えば、右肩と左肩を3に設定すれば、フラクタルが7本足から構成されています。
2. 形成されたフラクタルごとから水平線が描画されます。この水平線はいわゆる「フラクタルライン」を表します。
余談ですが、このインジケータとともに3つのMA（ビル・ウィリアムスの推奨）の代わりにDEMAを使用すればよりもっと良い結果が出ます。（w）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8319
