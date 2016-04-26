



Hola a todos.

La idea de este indicador consiste en mostrar de hasta 3 MAs de diferentes períodos de tiempo (timeframe) en un solo período de tiempo visible.

Por ejemplo, en la imagen estamos en el período de tiempo M5 y también vemos las medias móviles de M1 y M15.

MA_Periode es el valor del período de tiempo necesario en minutos, MA es el período del cálculo de las medias móviles...

.. si Usted está en М15 y desea ver la media móvil del período 30 en el período de tiempo M5, ponga MA_Period_x 15 and in MAx 30:-)

Gracias por sus comentarios : )

