CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

TII_RLH - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
872
Ranking:
(2)
Publicado:
TII_RLH.mq4 (6.88 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TII_RLH.

extern int Major_Period=60;
extern int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma
extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 
6=weighted(high+low+close+close)/4
extern int Minor_Period=30;
extern color LevelColor=Silver;
extern int BuyLevel=20;
extern int MidLevel=50;
extern int SellLevel=80;


TII_RLH

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8308

MATWO MATWO

Es un indicador auxiliar que se basa en las medias móviles.

MultiMA MultiMA

En esta versión muestra hasta 3 MA en diferentes períodos de tiempo. Tal vez, sea útil para alguien. Introduzca el período de la MA en minutos en el período de tiempo necesario. Por ejemplo, si se introduce ma2_periode=15, se mostrará la MA para el período de tiempo M15.

Pi Pi

cálculo del número pi

DSS Bressert - estocástico suavizado doblemente (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert) DSS Bressert - estocástico suavizado doblemente (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert)

Indicador de sobrecompra/sobreventa