Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TII_RLH - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 872
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador TII_RLH.
extern int Major_Period=60; extern int Major_MaMode=1; //0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma, 4=lsma extern int Major_PriceMode=0;//0=close, 1=open, 2=high, 3=low, 4=median(high+low)/2, 5=typical(high+low+close)/3, 6=weighted(high+low+close+close)/4 extern int Minor_Period=30; extern color LevelColor=Silver; extern int BuyLevel=20; extern int MidLevel=50; extern int SellLevel=80;
TII_RLH
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8308
MATWO
Es un indicador auxiliar que se basa en las medias móviles.MultiMA
En esta versión muestra hasta 3 MA en diferentes períodos de tiempo. Tal vez, sea útil para alguien. Introduzca el período de la MA en minutos en el período de tiempo necesario. Por ejemplo, si se introduce ma2_periode=15, se mostrará la MA para el período de tiempo M15.
Pi
cálculo del número piDSS Bressert - estocástico suavizado doblemente (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert)
Indicador de sobrecompra/sobreventa