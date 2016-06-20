



皆さんこんばんは。

このインディケータの内容は、1つのチャート上にセットした3つの時間軸のMAを表示することです。

例えば、この図では、5分足チャート上に5分足のMAの上に1分足のMAと15分足のMAが描画されます。

MA_Periode - 必要な時間軸（分）、МА - MAの期間・・・

.. 15分足チャートに30期間のMAを見たい場合、MA_Period_xに15を指定し、MAxを30にします。

コメントや御感想をよろしくお願いします。（w）

