コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MultiMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

r.v. | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
858
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


皆さんこんばんは。

このインディケータの内容は、1つのチャート上にセットした3つの時間軸のMAを表示することです。

例えば、この図では、5分足チャート上に5分足のMAの上に1分足のMAと15分足のMAが描画されます。

MA_Periode - 必要な時間軸（分）、МА - MAの期間・・・

.. 15分足チャートに30期間のMAを見たい場合、MA_Period_xに15を指定し、MAxを30にします。

コメントや御感想をよろしくお願いします。（w）

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8306

Vector Vector

4つの通貨ペアで取引するエキスパートアドバイザです。

ZigAndZag_V2 ZigAndZag_V2

インディケータZigAndZagをベースにしたエキスパートアドバイザです。

MATWO MATWO

このインディケータは、インディケータMoving Averageの指針を取引の為に使用します。

TII_RLH TII_RLH

インディケータTII_RLH。