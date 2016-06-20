無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 858
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
皆さんこんばんは。
このインディケータの内容は、1つのチャート上にセットした3つの時間軸のMAを表示することです。
例えば、この図では、5分足チャート上に5分足のMAの上に1分足のMAと15分足のMAが描画されます。
MA_Periode - 必要な時間軸（分）、МА - MAの期間・・・
.. 15分足チャートに30期間のMAを見たい場合、MA_Period_xに15を指定し、MAxを30にします。
コメントや御感想をよろしくお願いします。（w）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8306
Vector
4つの通貨ペアで取引するエキスパートアドバイザです。ZigAndZag_V2
インディケータZigAndZagをベースにしたエキスパートアドバイザです。