



Всем привет,

Идея этого индикатора - показать до 3 МА с различных таймфреймов на одном видимом таймфрейме.

Например, на рисунке мы находимся на пятиминутном таймфрейме, а также видим скользщие средние по М1 и М15.

MA_Periode - это значение необходимого таймфрейма в минутах, МА - это период расчета скользящих средних...

.. если Вы находитесь на М15 и хотите увидеть 30 периодную скользящую среднюю на пятиминутном таймфрейме, установите MA_Period_x 15 and in MAx 30:-)

Спасибо за комментарии :)

