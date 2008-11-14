CodeBaseРазделы
MultiMA - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Всем привет,

Идея этого индикатора - показать до 3 МА с различных таймфреймов на одном видимом таймфрейме.

Например, на рисунке мы находимся на пятиминутном таймфрейме, а также видим скользщие средние по М1 и М15.

MA_Periode - это значение необходимого таймфрейма в минутах, МА - это период расчета скользящих средних...

.. если Вы находитесь на М15 и хотите увидеть 30 периодную скользящую среднюю на пятиминутном таймфрейме, установите MA_Period_x 15 and in MAx 30:-)

Спасибо за комментарии :)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8306

