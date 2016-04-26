Es una versión más del Asesor Experto a base del indicador ZigAndZag. El indicador sigue siendo necesario, se puede encontrarlo en Code Base, en el foro, y también aquí. Las discusiones se encuentran ahí mismo.

Ha sido añadida la función de múltiples órdenes, se ha quitado el cierre forzoso, es decir trabaja por el sistema reverso,

hay una semejanza al martengale, coge las señales de apertura desde el período de tiempo mayor.

Aquí tienen el balance con el repaso desde el inicio del año, con los parámetros estándar en el par GBPUSD TF=5 MIN.