



Olá a todos,

A ideia por trás deste indicador é mostrar até 3 МА com diferentes timeframes em um visível.

Por exemplo, na figura estamos num timeframe de cinco minutos e temos uma média móvel segundo М1 e М15.

MA_Periode é o valor do timeframe necessário em minutos, MA é o período de cálculo de médias móveis...

.. Se você se encontrar no M15 e quiser ver a média móvel de 30 minutos num timeframe de 5 minutos, defina MA_Period_x 15 and in MAx 30:-)

Obrigado pelos comentários :)

