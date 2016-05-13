Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MultiMA - indicador para MetaTrader 4
Olá a todos,
A ideia por trás deste indicador é mostrar até 3 МА com diferentes timeframes em um visível.
Por exemplo, na figura estamos num timeframe de cinco minutos e temos uma média móvel segundo М1 e М15.
MA_Periode é o valor do timeframe necessário em minutos, MA é o período de cálculo de médias móveis...
.. Se você se encontrar no M15 e quiser ver a média móvel de 30 minutos num timeframe de 5 minutos, defina MA_Period_x 15 and in MAx 30:-)
Obrigado pelos comentários :)
