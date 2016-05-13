CodeBaseSeções
Indicadores

MultiMA - indicador para MetaTrader 4

r.v.
Visualizações:
911
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance


Olá a todos,

A ideia por trás deste indicador é mostrar até 3 МА com diferentes timeframes em um visível.

Por exemplo, na figura estamos num timeframe de cinco minutos e temos uma média móvel segundo М1 e М15.

MA_Periode é o valor do timeframe necessário em minutos, MA é o período de cálculo de médias móveis...

.. Se você se encontrar no M15 e quiser ver a média móvel de 30 minutos num timeframe de 5 minutos, defina MA_Period_x 15 and in MAx 30:-)

Obrigado pelos comentários :)

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8306

