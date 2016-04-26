Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Natuseko Protrader 4H Strategy - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 972
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La implementación informática de colocación de la línea media y de bollinger sobre MACD. Se utiliza en la estrategia:
http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php
Tal vez, sea de utilidad para alguien.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8303
ZigAndZag_V2
Otra versión del Asesor Experto a base del indicador ZigAndZag.MultiMA
En esta versión muestra hasta 3 MA en diferentes períodos de tiempo. Tal vez, sea útil para alguien. Introduzca el período de la MA en minutos en el período de tiempo necesario. Por ejemplo, si se introduce ma2_periode=15, se mostrará la MA para el período de tiempo M15.