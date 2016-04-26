Es un indicador auxiliar que se basa en las medias móviles.

MATWO



Es muy fácil leerlo, si la línea de señal (level 2) cruza la línea cero, hay que prepararse para el movimiento del precio en la dirección de la intersección, mientras que la formación del pico o la depresión indica en la posible reversa o corrección. Estas intersecciones y formaciones en el histograma son las señales de aviso.



