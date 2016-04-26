CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MATWO - indicador para MetaTrader 4

Victor Chebotariov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
956
Ranking:
(8)
Publicado:
MATWO.mq4 (1.97 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es un indicador auxiliar que se basa en las medias móviles.

MATWO


Es muy fácil leerlo, si la línea de señal (level 2) cruza la línea cero, hay que prepararse para el movimiento del precio en la dirección de la intersección, mientras que la formación del pico o la depresión indica en la posible reversa o corrección. Estas intersecciones y formaciones en el histograma son las señales de aviso.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8307

MultiMA MultiMA

En esta versión muestra hasta 3 MA en diferentes períodos de tiempo. Tal vez, sea útil para alguien. Introduzca el período de la MA en minutos en el período de tiempo necesario. Por ejemplo, si se introduce ma2_periode=15, se mostrará la MA para el período de tiempo M15.

ZigAndZag_V2 ZigAndZag_V2

Otra versión del Asesor Experto a base del indicador ZigAndZag.

TII_RLH TII_RLH

Indicador TII_RLH.

Pi Pi

cálculo del número pi