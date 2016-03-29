请观看如何免费下载自动交易
嗨大家好,
在 multima 背后的想法是在您使用的一个时间帧里显示多达 3 条来自不同时间帧的均线。
例如在图片里我们处于时间帧 M5, 但也可以看到 M1 和 M15 的均线。
MA_Periode 是您希望的时间帧值, 单位是分钟, MA 是均线的计算周期......
.. 您在 M15 并希望看到 M5 的 30 MA, 则在 MA_Period_x 里输入15 并在 MAx 里输入 30 :-)
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8306
