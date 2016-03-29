代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MultiMA - MetaTrader 4脚本

r.v. | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3820
等级:
(3)
已发布:
multima.mq4 (2.29 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


嗨大家好,

在 multima 背后的想法是在您使用的一个时间帧里显示多达 3 条来自不同时间帧的均线。

例如在图片里我们处于时间帧 M5, 但也可以看到 M1 和 M15 的均线。

MA_Periode 是您希望的时间帧值, 单位是分钟, MA 是均线的计算周期......

.. 您在 M15 并希望看到 M5 的 30 MA, 则在 MA_Period_x 里输入15 并在 MAx 里输入 30 :-)

感谢您的评论

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8306

MultiHedg_1 MultiHedg_1

本多币种EA交易能够使用户及时在市场上建仓, 买入或者卖出. 也可以设置在一定时间内平仓, 选择币种, 或者选择利润亏损的百分率来关平仓.

ZigAndZag_V2 ZigAndZag_V2

一款正规发布的基于 ZigAndZag 指标的 EA。

MATWO MATWO

一款基于移动均线的辅助指标。

TST TST

没有显示的EA交易