Vielleicht nützlich für jemandem. Gehen Sie in mit Periodenlänge für die MAs den gewünschten Zeitrahmens ein, z.B. ma2_periode=15 zeigt Ihnen den MA für den Zeitrahmen M15. Enter in ma2 the Calculte Period.





Hi all,

Die Idee des multi-MA ist bis zu 3 MA verschiedener Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart anzuzeigen.

Das Beispielbild zeigt einen M5-Chart, die MA für M1 und M15.

<MA_Periode> bestimmt den gewünschten Zeitrahmen, <MA> die die Periodenlänge des MA ...

.. Sie sehen auf ein M15-Chart und wollen den 30-Perioden MA des M5-Charts sehen, dann setzen Sie <ma_period_x> = 15 und in <max> = 30 - that simple :)

Ich freue mich über Eure Kommentare