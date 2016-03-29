und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiMA - Indikator für den MetaTrader 4
- 726
Vielleicht nützlich für jemandem. Gehen Sie in mit Periodenlänge für die MAs den gewünschten Zeitrahmens ein, z.B. ma2_periode=15 zeigt Ihnen den MA für den Zeitrahmen M15. Enter in ma2 the Calculte Period.
Hi all,
Die Idee des multi-MA ist bis zu 3 MA verschiedener Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart anzuzeigen.
Das Beispielbild zeigt einen M5-Chart, die MA für M1 und M15.
<MA_Periode> bestimmt den gewünschten Zeitrahmen, <MA> die die Periodenlänge des MA ...
.. Sie sehen auf ein M15-Chart und wollen den 30-Perioden MA des M5-Charts sehen, dann setzen Sie <ma_period_x> = 15 und in <max> = 30 - that simple :)
Ich freue mich über Eure Kommentare
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8306
