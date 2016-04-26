Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MacdPatternTraderAll - EA rentable. - Asesor Experto para MetaTrader 4
La implementación de todos los patrones de la estrategia de trading por FOREX MACD en un solo EA. Aquí tienen el código totalmente funcional, además han sido corregidos algunos pequeños errores.
Siga el enlace para ver el original de la estrategia comercial:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
El Asesor Experto (EA) ha sido diseñado para comprobar la eficacia de la estrategia comercial descrita por el autor.
Resultado de trabajo del EA:
Período de trabajo: 2007.01.01-2008.07.21 Depósito inicial: $500 Beneficio neto: $4318 Número de operaciones: 369
La prueba debe realizarse desde el año 2007, porque de 2007.01.01 a 2008.01.01 se realizaba la optimización de parámetros.
Siga el siguiente enlace para ver los resultados detallados de la investigación de la estrategia, así como la descripción de parámetros:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64
Durante el trabajo forward, también han sido recibidos buenos resultados en los períodos de tiempo más pequeños.
Tengan en cuenta que diferentes brókers tienen diferentes propiedades de cotizaciones, y los resultados de los parámetros que hemos dado pueden ser diferentes.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8274
