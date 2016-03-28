und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MacdPatternTraderAll - a profitable EA. - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 916
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Umsetzung aller Muster der MACD Handelsstrategie in einem EA. Der Code ist vollständig, plus ein paar Fehlerkorrekturen.
Die original Handelsstrategie finden Sie hier.
Der EA wurde geschrieben, um die Fähigkeiten der vom Autor beschriebenen Handelsstrategie zu prüfen.
Die Ergebnisse des EA-Tests
Test-Periode: 2007.01.01-2008.07.21 Anfangskapital: $500 Brutto Profit: $4318 Anzahl der Trades: 369
Ein Testlauf sollte 2007 beginnen, weil die Parameter im Zeitraum 2007.01.01 bis 2008.01.01 optimiert wurden.
Die detaillierten Ergebnisse dieses Strategietests und die Beschreibung der Parameter finden Sie hier.
Gute Ergebnisse erzielt der 'Forward' Test und kleinere Zeitrahmen.
!!! Beachten Sie, dass andere Broker unterschiedliche Preisdarstellungen haben, so dass sich die Ergebnisse trotz gleicher Parameter von einander unterscheiden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8274
Dieser Experte basiert auf dem Trix Indikator entwickelt von raff1410AutoDayFibs
Zeichnet automatisch die Fibonacci Retracements Linien der Schwankungsbreite des Vortages oder des aktuellen Tages.
Indikator SSl.SSL fast sBar_mtf
Indikator SSL fast sBar_mtf