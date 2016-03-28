CodeBaseKategorien
Expert Advisors

MacdPatternTraderAll - a profitable EA. - Experte für den MetaTrader 4

Die Umsetzung aller Muster der MACD Handelsstrategie in einem EA. Der Code ist vollständig, plus ein paar Fehlerkorrekturen.


Die original Handelsstrategie finden Sie hier.

Der EA wurde geschrieben, um die Fähigkeiten der vom Autor beschriebenen Handelsstrategie zu prüfen.


Die Ergebnisse des EA-Tests

Test-Periode: 2007.01.01-2008.07.21 Anfangskapital: $500 Brutto Profit: $4318 Anzahl der Trades: 369

Ein Testlauf sollte 2007 beginnen, weil die Parameter im Zeitraum 2007.01.01 bis 2008.01.01 optimiert wurden.

Die detaillierten Ergebnisse dieses Strategietests und die Beschreibung der Parameter finden Sie hier.

Gute Ergebnisse erzielt der 'Forward' Test und kleinere Zeitrahmen.

!!! Beachten Sie, dass andere Broker unterschiedliche Preisdarstellungen haben, so dass sich die Ergebnisse trotz gleicher Parameter von einander unterscheiden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8274

