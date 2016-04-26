CodeBaseSecciones
Indicadores

SSL fast sBar_mtf - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1291
Ranking:
(7)
Publicado:
Indicador SSL fast sBar_mtf

Parámetros:

Lb =10;
SSL_BarLevel=15; //BarLevel 10-90
TimeFrame =0;
TimeFrames="M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN|0-CurrentTF";


SSL fast sBar_mtf

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8276

