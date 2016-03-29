代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

MacdPatternTraderAll - 一款可盈利 EA。 - MetaTrader 4EA

Юрий | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
7981
等级:
(19)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在一款 EA 里实现 MACD 所有形态的交易策略。这是一个完整的代码, 并且纠正了一些错误。


原始交易策略 在此 提供。

编写的 EA 用来检查作者描述的交易策略效能。


这是 EA 的工作结果:

工作周期: 2007.01.01-2008.07.21 初始存款: $500 毛利: $4318 交易数量: 369

测试应该从 2007 年执行, 因为参数已针对从 2007.01.01 到 2008.01.01 的区间进行了优化。

策略的详尽结果调查和参数描述 在此 提供。

在较小时间帧内获取的前测结果相当不错。

!!!注, 不同的经纪商有不同的报价机制, 所以按照不同参数的操作结果可以不同。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8274

AutoDayFibs AutoDayFibs

自动从昨天的范围或今天的范围绘制斐波那契回撤线。

单面高斯指标, 修正并补充 单面高斯指标, 修正并补充

单面高斯指标, 修正并补充

放大市场价格 放大市场价格

指标在图表上显示价格。就是很简单地写。

AMA 波带 AMA 波带

Perry Kaufman 的 AMA 带有双布林带。