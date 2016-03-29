请观看如何免费下载自动交易
MacdPatternTraderAll - 一款可盈利 EA。 - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 7981
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在一款 EA 里实现 MACD 所有形态的交易策略。这是一个完整的代码, 并且纠正了一些错误。
原始交易策略 在此 提供。
编写的 EA 用来检查作者描述的交易策略效能。
这是 EA 的工作结果:
工作周期: 2007.01.01-2008.07.21 初始存款: $500 毛利: $4318 交易数量: 369
测试应该从 2007 年执行, 因为参数已针对从 2007.01.01 到 2008.01.01 的区间进行了优化。
策略的详尽结果调查和参数描述 在此 提供。
在较小时间帧内获取的前测结果相当不错。
!!!注, 不同的经纪商有不同的报价机制, 所以按照不同参数的操作结果可以不同。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8274
