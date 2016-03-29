在一款 EA 里实现 MACD 所有形态的交易策略。这是一个完整的代码, 并且纠正了一些错误。

原始交易策略 在此 提供。

编写的 EA 用来检查作者描述的交易策略效能。



这是 EA 的工作结果:

工作周期: 2007.01.01-2008.07.21 初始存款: $500 毛利: $4318 交易数量: 369

测试应该从 2007 年执行, 因为参数已针对从 2007.01.01 到 2008.01.01 的区间进行了优化。

策略的详尽结果调查和参数描述 在此 提供。



在较小时间帧内获取的前测结果相当不错。



!!!注, 不同的经纪商有不同的报价机制, 所以按照不同参数的操作结果可以不同。