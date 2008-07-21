Реализация всех паттернов торговой стратегии по MACD в одном эксперте. Полноценный код, плюс исправлены небольшие ошибки.

Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php



Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии.



Результат работы советника:

Период работы: 2007.01.01-2008.07.21 Начальный депозит: $500 Чистая прибыль: $4318 Количество сделок: 369

Тестирование необходимо проводить с 2007 года, т.к на участке с 2007.01.01 по 2008.01.01 проводилась оптимизация параметров.

Подробные результаты исследования стратегии и описание параметров советника доступны по данной ссылке:

http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64

При работе на будущем получены хорошие результаты и при работе на меньших таймфреймах.



!!! Отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты работы данных нами параметров могут отличаться.