Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MacdPatternTraderAll - прибыльный эксперт. - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9010
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реализация всех паттернов торговой стратегии по MACD в одном эксперте. Полноценный код, плюс исправлены небольшие ошибки.
Оригинал торговой стратегии доступен по данной ссылке:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии.
Результат работы советника:
Период работы: 2007.01.01-2008.07.21 Начальный депозит: $500 Чистая прибыль: $4318 Количество сделок: 369
Тестирование необходимо проводить с 2007 года, т.к на участке с 2007.01.01 по 2008.01.01 проводилась оптимизация параметров.
Подробные результаты исследования стратегии и описание параметров советника доступны по данной ссылке:
http://fortrader.ru/downloads/redirect.php?dlid=64
При работе на будущем получены хорошие результаты и при работе на меньших таймфреймах.
!!! Отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты работы данных нами параметров могут отличаться.
Индикатор MACD with crossing.CycleIdentifier
Индикатор CycleIdentifier.
Индикатор SSl.SSL fast sBar_mtf
Индикатор SSL fast sBar_mtf