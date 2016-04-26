Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asesor Experto Trix - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1396
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Este EA se basa en el indicador Trix creado por raff1410. Trabaja en el período H4.
Hay que colocar el archivo Trix_EA.mq4 en la carpeta "experts", otros dos archivos mq4 se colocan en la carpeta "indicators".
Gráfico:
Recomendaciones:
Primero, haga la prueba en la cuenta demo.
Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Símbolo
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;
|Barras en el historial
|1090
|Ticks modelados
|64823
|Calidad de modelación
|90.00%
|Errores de divergencia de gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000,00
|Beneficio neto
|7000,14
|Beneficio bruto
|7000,14
|Pérdidas brutas
|0,00
|Factor del beneficio
|Beneficio esperado
|2333,38
|Reducción absoluta
|1029,72
|Reducción máxima (%)
|4115.05 (29.83%)
|Reducción relativa
|29.83% (4115.05)
|Total de transacciones
|3
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|1 (100.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|2 (100.00%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|3 (100.00%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|0 (0.00%)
|La transacción máxima
|ganadora
|4280.68
|perdedora
|0,00
|Transacción media
|ganadora
|2333,38
|perdedora
|0,00
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|3 (7000.14)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|0 (0.00)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|7000.14 (3)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|0,00
|Media de
|ganancia consecutiva
|3
|pérdida consecutiva
|0
|#
|Fecha de ejecución
|Transacción
|Número
|Volumen
|Precio
|S/L (Stop/Loss)
|T/P (Take/profit)
|Beneficio
|Balance
|1
|2008.06.30 04:00
|buy
|1
|2.80
|1.0098
|1.0048
|0.0000
|2
|2008.07.07 04:05
|close
|1
|2.80
|1.0197
|1.0048
|0.0000
|2663.77
|12663.77
|3
|2008.07.08 16:00
|sell
|2
|2.80
|1.0204
|1.0254
|0.0000
|4
|2008.07.18 00:04
|close
|2
|2.80
|1.0052
|1.0254
|0.0000
|4280.68
|16944.45
|5
|2008.07.18 00:04
|buy
|3
|2.80
|1.0053
|1.0003
|0.0000
|6
|2008.07.18 19:58
|close at stop
|3
|2.80
|1.0055
|1.0003
|0.0000
|55.69
|17000.14
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8273
AutoDayFibs
Traza automáticamente las líneas de Fibonacci del rango de ayer o de hoy.Summary Report In Points
Sccript para evaluar el historial de operaciones en el terminal de cliente. La evaluación se realiza en puntos.
MacdPatternTraderAll - EA rentable.
La implementación de todos los patrones FOREX MACD, estrategia H4 en un solo EA.SSL
Indicador SSl.