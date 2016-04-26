CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Asesor Experto Trix - Asesor Experto para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1396
Ranking:
(9)
Publicado:
Actualizado:
xMTF_Trix.mq4 (5.66 KB) ver
TRIX.mq4 (4.56 KB) ver
Trix_EA.mq4 (32.71 KB) ver
Descripción:


Este EA se basa en el indicador Trix creado por raff1410. Trabaja en el período H4.

Hay que colocar el archivo Trix_EA.mq4 en la carpeta "experts", otros dos archivos mq4 se colocan en la carpeta "indicators".

Gráfico:




Recomendaciones:


Primero, haga la prueba en la cuenta demo.




Strategy Tester Report
Trix_EA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SímboloUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
Período4 Horas (H4) 2008.06.29 20:00 - 2008.07.18 16:00 (2008.06.29 - 2008.07.30)
ModeloTodos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
ParámetrosLots=2.8; StopLoss=50; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="Trix_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; TimeFrame=0; TRIX_Period=13; Signal_Period=8; Signals=true; CountBars=1500;

Barras en el historial
1090Ticks modelados
64823Calidad de modelación
90.00%
Errores de divergencia de gráficos
0




Depósito inicial
10000,00



Beneficio neto
7000,14Beneficio bruto
7000,14Pérdidas brutas
0,00
Factor del beneficio
Beneficio esperado
2333,38

Reducción absoluta
1029,72Reducción máxima (%)4115.05 (29.83%)Reducción relativa
29.83% (4115.05)

Total de transacciones
3Posiciones cortas (% de ganadoras)1 (100.00%)Posiciones largas (% de ganadoras)2 (100.00%)

Transacciones ganadoras (% de todas) 3 (100.00%)Transacciones perdedoras (% de todas)0 (0.00%)
La transacción máxima
ganadora4280.68perdedora0,00
Transacción mediaganadora2333,38perdedora0,00
Número máximo deganancias consecutivas (beneficio)3 (7000.14)pérdidas consecutivas (pérdida)0 (0.00)
Máximodel beneficio consecutivo (número de ganancias)7000.14 (3)de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)0,00
Media deganancia consecutiva3pérdida consecutiva0

#Fecha de ejecución
TransacciónNúmeroVolumenPrecioS/L (Stop/Loss)T/P (Take/profit)Beneficio
Balance
12008.06.30 04:00buy12.801.00981.00480.0000
22008.07.07 04:05close12.801.01971.00480.00002663.7712663.77
32008.07.08 16:00sell22.801.02041.02540.0000
42008.07.18 00:04close22.801.00521.02540.00004280.6816944.45
52008.07.18 00:04buy32.801.00531.00030.0000
62008.07.18 19:58close at stop32.801.00551.00030.000055.6917000.14

